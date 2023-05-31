Головне
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Вчора 20:29 3230
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros
Сьогодні 09:15 6655
31 травня Світоліна зіграє проти Гантер у другому колі Ролан Гаррос
Сьогодні 09:12 1174
У фіналі Ліги Європи/Кубка УЄФА втретє зустрінуться представники Італії та Іспанії
Сьогодні 07:25 436
Зеленський: Шевченко та Зінченко ініціюють благодійний матч на підтримку України
Вчора 21:51 349
Цуренко дізналася суперницю в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 19:29 1155
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
Вчора 17:51 1645 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Вчора 16:54 227436 18
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Вчора 13:34 979 1
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Вчора 09:58 1799 2
Прямі трансляції

Мудрик та Кривцов отримають золоті медалі за перемогу в УПЛ

Чемпіонські нагороди УПЛ отримують 34 футболісти
Сьогодні 08:38 233 0
Мудрик та Кривцов отримають золоті медалі за перемогу в УПЛ
#Чемпіонат України, УПЛ, #Шахтар, #Сергій Кривцов, #Михайло Мудрик

Джерело - shakhtar.com.

Колишні гравці Шахтаря Михайло Мудрик та Сергій Кривцов отримають золоті медалі за перемогу в чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Наразі футболісти виступають за Челсі та Інтер Маямі, відповідно.

Чемпіонські нагороди УПЛ отримують 34 футболісти Шахтаря:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Дмитро Різник, Анатолій Трубін

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький, Віктор Корнієнко, Сергій Кривцов

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк, Хусрав Тоіров, Михайло Мудрик

Нападники: Кевін Келсі, Данило Сікан, Андрій Борячук, Лассіна Траоре

Раніше Шахтар отримав чемпіонський кубок УПЛ.

Коментарі ()
Популярне зараз
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 227436 18
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА 3230
Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною Президент ФІФА привітав із днем народження росіянина Аршавіна, який заявляв про готовність воювати з Україною 2924 2
Маркевич приходить у Карпати під трирічний проєкт Маркевич приходить у Карпати під трирічний проєкт 1942
Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros Сльози, Марсельєза та привітання від Світоліної: Ґаель Монфіс створив неймовірний камбек у 1-му колі Roland Garros 6655
Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні 5375 1
Рекомендуємо
Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью Рома має намір оскаржити дискваліфікацію Моурінью 1826
Усик - Джошуа II: Як це було Усик - Джошуа II: Як це було 114120
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 36045
Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал Як Динамо грало матчі єврокубків в січні: ляпас у Глазго, крадені шуби та політичний скандал 14661
Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор Українські спортсмени здобули 4 медалі в перший день Всесвітніх ігор 4484
Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі Від Лобановського я втік: Уродженець України відмовив Динамо, виграв Лігу чемпіонів і міг опинитися у Реалі 263116