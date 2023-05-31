Мудрик та Кривцов отримають золоті медалі за перемогу в УПЛ

Чемпіонські нагороди УПЛ отримують 34 футболісти

Колишні гравці Шахтаря Михайло Мудрик та Сергій Кривцов отримають золоті медалі за перемогу в чемпіонаті України.

Про це повідомляє пресслужба донецького клубу.

Наразі футболісти виступають за Челсі та Інтер Маямі, відповідно.

Чемпіонські нагороди УПЛ отримують 34 футболісти Шахтаря:

Воротарі: Олексій Шевченко, Тимур Пузанков, Андрій Пятов, Дмитро Різник, Анатолій Трубін

Захисники: Валерій Бондар, Георгій Гочолеішвілі, Богдан Михайліченко, Микола Матвієнко, Лукас Тейлор, Юхим Конопля, Мар’ян Фарина, Едуард Козік, Ярослав Ракіцький, Віктор Корнієнко, Сергій Кривцов

Півзахисники: Тарас Степаненко, Андрій Тотовицький, Георгій Судаков, Мар’ян Швед, Олександр Зубков, Дмитро Криськів, Невен Джурасек, Дмитро Топалов, Артем Бондаренко, Олег Очеретько, Єгор Назарина, Іван Петряк, Хусрав Тоіров, Михайло Мудрик

Нападники: Кевін Келсі, Данило Сікан, Андрій Борячук, Лассіна Траоре

Раніше Шахтар отримав чемпіонський кубок УПЛ.