Гірн: Хейні сказав мені, що хоче бій з Прогрейсом

Джерело - Boxing Scene.

Чемпіон WBC у першій напівсередній вазі Реджис Прогрейс (28-1, 24 КО) може провести бій з абсолютним чемпіоном світу в легкій вазі Девіном Хейні (30-0, 15 КО).

Про це заявив промоутер Едді Гірн.

"Хейні телефонував мені. Ми мали чудову розмову. Він хоче битися з Прогрейсом. Це надзвичайний бій. Девін хоче піднятися в першу напівсередню, виграти пояс. Я сказав йому: "Ти повинен бути обережнішим". Бо зараз частина його цінності в тому, що він абсолютний чемпіон світу. Тому коли він підійметься у дивізіон вище - це ризик, який він приймає.

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Але Хейні визначив Прогрейса потенційним суперником. Думаю, це неймовірний поєдинок. Реджис любить битися, він вже отримав у суперники Сорілью на 17 червня. Прогрейс повинен розірвати суперника на шмаття та кинути виклик Хейні. Ми повинні зібрати їх в одному ринзі. Треба знайти правильні цифри для обох хлопців. Вірю, ми можемо організувати цей бій", - сказав Хірн

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