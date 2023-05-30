Реал знайшов голкіпера, який замінить Луніна в команді

Лунін має намір покинути Реал

Джерело - Marca.

Реал розглядає голкіпера Хетафе Давида Сорію в якості заміни для Андрія Луніна, який хоче піти з клубу.

Про це повідомляє Marca.

Лунін хоче грати і знає, що виграти конкуренцію у Тібо Куртуа буде дуже важко, тому думає про відхід з клубу. Керівництво Реала вже шукає йому заміну.

Якщо раніше в якості альтернативи українцю розглядали голкіпера Аль-Насра Давіда Оспіну, а також Габріеля Слоніну, який належить Челсі, то зараз першою кандидатурою є воротар Хетафе Давид Сорія, контракт якого з клубом закінчується наприкінці червня цього року.

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