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Реал знайшов голкіпера, який замінить Луніна в команді

Лунін має намір покинути Реал
Вчора 23:17 374 0
Реал знайшов голкіпера, який замінить Луніна в команді
Фото: Getty Images
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид, #Хетафе

Джерело - Marca.

Реал розглядає голкіпера Хетафе Давида Сорію в якості заміни для Андрія Луніна, який хоче піти з клубу.

Про це повідомляє Marca.

Лунін хоче грати і знає, що виграти конкуренцію у Тібо Куртуа буде дуже важко, тому думає про відхід з клубу. Керівництво Реала вже шукає йому заміну.

Якщо раніше в якості альтернативи українцю розглядали голкіпера Аль-Насра Давіда Оспіну, а також Габріеля Слоніну, який належить Челсі, то зараз першою кандидатурою є воротар Хетафе Давид Сорія, контракт якого з клубом закінчується наприкінці червня цього року.

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