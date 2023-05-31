Фінал Ліги Європи-2022/23 Севілья - Рома в цифрах

Непереможна Севілья - проти непереможного Моурінью

Джерело - Чемпіон.

31 травня відбудеться фінал Ліги Європи-2022/23, у якому номінальний господар, іспанська Севілья, прийматиме італійську Рому.

Пряма трансляція фіналу Ліги Європи в Україні на Volia TV та Megogo.

Історія

Угорщина вперше прийме фінал Ліги Європи. У 2020-му на Пушкаш Арені відбувся матч за Суперкубок УЄФА, у якому Севілья програла Баварії (2:1);

Це 51-й фінал - вперше Кубок УЄФА було розіграно в сезоні-1971/72. Дебютним переможцем став англійський Тоттенгем, який за сумою двох матчів переміг земляків із Вулвергемптона;

Вперше фінал провели на нейтральному полі з однієї гри в сезоні-1997/98. До того команди грали за класичною системою тих часів - удома/в гостях;

Останнім переможцем Кубка УЄФА став донецький Шахтар, який у фіналі 2009-го року здолав німецький Вердер (2:1);

Фінал Ліги Європи вперше зіграли у 2010 році;

Іспанські клуби 13 разів здобували трофей, італійські - 7;

Цей фінал стане лише третім італійсько-іспанським протистоянням у вирішальних матчах. У сезоні-1976/77 Ювентус переміг Атлетік (1:0, 1:2), а в кампанії-2019/20 Севілья здолала Інтер (3:2);

Найкращим бомбардиром в історії турніру є нідерландський форвард Клаас-Ян Хунтелаар - 39 голів у 52 матчах;

Севілья - найтитулованіший клуб Кубка УЄФА/Ліги Європи - 6 трофеїв (2006, 2007, 2014, 2015, 2016, 2020). Андалусійці виграли всі фінальні матчі, у яких брали участь;

У 2015 році іспанці перемогли український Дніпро у фіналі;

Рома жодного разу не вигравала титул - один програний фінал у сезоні-1990/91. Вовки програли Інтеру (0:2, 1:0);

Колишній керманич Севільї Унаї Емері - найтитулованіший наставник в історії турніру - 4;

Фінал

Обслуговуватиме матч у полі англійська бригада арбітрів на чолі з 44-річним Ентоні Тейлором, який працював на матчі за Суперкубок-2020 на цій же арені;

Середній вік італійської команди - 26,2 року, іспанської - 28,8;

Вартість усіх гравців Севільї - 209 млн євро, Роми - 317,15 млн;

Обидві команди як фіналісти вже заробили по 4,5 млн євро. Переможець отримає 8,5 млн; ці суми додадуться до зароблених протягом турніру;

Для головного тренера Роми Жозе Моурінью цей матч стане 6-м (2-м - Кубка УЄФА/Ліги Європи, - ред.) фіналом єврокубків у кар'єрі - усі попередні португалець виграв;

Севілья та Рома зустрічалися між собою 4 рази, 3 з них - контрольні. 2 перемоги Севільї, у тому числі в єдиному офіційному, 1 - у Роми та 1 нічия;

У найкращих бомбардирів команд Лоренцо Пеллегріні (Рома) та Юссефа Ен-Нессері по 4 влучних постріли;

Букмекери оцінюють шанси команд на успіх як абсолютно рівні, коефіцієнтами - 2,85. Нічия в основний час - 3,0;

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