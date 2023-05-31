Андрій Ярмоленко повернеться у Динамо

Джерело - Чемпіон.

Вінгер Андрій Ярмоленко завершує переговори про повернення в київське Динамо.

Про це повідомляє Динамо Київ Inside.

"З поверненням додому? Принаймні, відсьогодні переговорний процес вступає в завершальну фазу", – йдеться в повідомленні.

Сезон 2022/23 Ярмоленко провів в Аль-Айні з Абу-Дабі, де зіграв 28 матчів, у яких забив 12 голів і віддав 4 асисти.

Чинний контракт українця з Аль-Айном розрахований до червня 2023 року. Раніше повідомлялося, що клуб не продовжуватиме угоду з українцем.

Ярмоленко виступав у складі Динамо з 2007 по 2017 роки, зіграв 340 матчів, забив 137 голів і віддав 90 асистів.

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