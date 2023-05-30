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Мессі запропонували контракт на понад 1 млрд євро

Ліонель Мессі влітку може змінити клуб
Сьогодні 09:55 409 0
Мессі запропонували контракт на понад 1 млрд євро
#Ліонель Мессі, #ПСЖ

Джерело - sport.ua.

Аль-Хілаль пропонує аргентинському нападнику Ліонелю Мессі заробити 1,2 мільярда євро за контрактом, що буде розрахований на два роки.

Про це повідомляє Footmercato.

Батько футболіста, який займається його контрактними питаннями, пропозицію нібито вже прийняв. 35-річний Мессі також схиляється до варіанту продовження кар'єри у клубі з Саудівської Аравії.

Втім, є відомості, що Ліонель, як і раніше, все ще чекає на поліпшену пропозицію від іспанської Барселони.

У сезоні-2022/2023 Мессі у формі паризького ПСЖ у всіх турнірах провів 40 матчів, забив 21 гол, зробив 20 асистів.

Раніше Мессі побив рекорд Роналду за кількістю голів у топ-5 лігах.

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