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Гвардіолу визнали найкращим тренером сезону в АПЛ

Для Гвардіоли це вже четвертий приз тренера сезону у чемпіонаті Англії.
Сьогодні 09:10 136 0
Гвардіолу визнали найкращим тренером сезону в АПЛ
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Жузеп Гвардіола, #Манчестер Сіті

Джерело - premierleague.com.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола визнаний найкращим тренером сезону в АПЛ.

Про це повідомляє пресслжба ліги.

У сезоні-2022/23 команда Гвардіоли стала чемпіоном. Для нього це вже четвертий приз тренера сезону у чемпіонаті Англії. Попередні він отримав у сезонах-2017/18, 2018/19 та 2020/21.

За цим показником він випередив Арсена Венгера та Жозе Моурінью, у яких по 3 титули. Більше тільки в Алекса Фергюсона - 11.

Раніше Голанда визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ.

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