Гвардіолу визнали найкращим тренером сезону в АПЛ

Для Гвардіоли це вже четвертий приз тренера сезону у чемпіонаті Англії.

Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола визнаний найкращим тренером сезону в АПЛ.

Про це повідомляє пресслжба ліги.

У сезоні-2022/23 команда Гвардіоли стала чемпіоном. Для нього це вже четвертий приз тренера сезону у чемпіонаті Англії. Попередні він отримав у сезонах-2017/18, 2018/19 та 2020/21.

За цим показником він випередив Арсена Венгера та Жозе Моурінью, у яких по 3 титули. Більше тільки в Алекса Фергюсона - 11.

Раніше Голанда визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ.