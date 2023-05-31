Гвардіолу визнали найкращим тренером сезону в АПЛ

Джерело - premierleague.com.
Головний тренер Манчестер Сіті Жузеп Гвардіола визнаний найкращим тренером сезону в АПЛ.
Про це повідомляє пресслжба ліги.
У сезоні-2022/23 команда Гвардіоли стала чемпіоном. Для нього це вже четвертий приз тренера сезону у чемпіонаті Англії. Попередні він отримав у сезонах-2017/18, 2018/19 та 2020/21.
За цим показником він випередив Арсена Венгера та Жозе Моурінью, у яких по 3 титули. Більше тільки в Алекса Фергюсона - 11.
We've got 👏👏 pic.twitter.com/xSyrrKG6q6— Manchester City (@ManCity) May 30, 2023
Раніше Голанда визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ.