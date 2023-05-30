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Роналду викликали в збірну Португалії на червневі матчі

17 червня Португалія прийме Боснію і Герцеговину
Вчора 23:30 222 0
Роналду викликали в збірну Португалії на червневі матчі
#Збірна України з футболу, #Кріштіану Роналду

Джерело - Чемпіон.

Головний тренер збірної Португалії Роберто Мартінес визначився зі списком з 26 гравців, які зіграють у чевневих матчах кваліфікації Євро-2024.

Про це повідомляє пресслужба національної команди.

Воротарі: Діогу Кошта (Порту), Жозе Са (Вулвергемптон), Руй Патрісіу (Рома).

Захисники: Анітоніу Сілва (Бенфіка), Данілу Перейра (ПСЖ), Діогу Далот (Манчестер Юнайтед), Гонсалу Інасіу (Спортінг), Жоау Канселу (Манчестер Сіті/Баварія), Нелсон Семеду ("Вулвергемптон"), Пепе (Порту), Рафаел Геррейру (вільний агент), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Тоте Гомеш (Вулвергемптон).

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Півзахисники: Бернарду Сілва (Манчестер Сіті), Бруну Фернандеш (Манчестер Юнайтед), Жоау Пальїнья (Фулгем), Отавіо (Порту), Рікарду Орта (Брага), Рубен Невеш (Вулвергемптон), Вітінья (ПСЖ).

Нападники: Кріштіану Роналду (Аль-Наср), Діогу Жота (Ліверпуль), Гонсалу Рамуш (Бенфіка), Жоау Фелікс (Челсі/ Атлетіко), Рафаел Леау (Мілан).

17 червня Португалія прийме Боснію і Герцеговину, а 20 червня зіграє в гостях проти Ісландії.

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Допис, поширений Portugal (@portugal)

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