Челсі не викуповуватиме півзахисника Ювентуса Закарію

Челсі вирішив не викупати контракт півзахисника Ювентуса Деніса Закарії.

Про це повідомив журналіст Фабріціо Романо.

Клуб не буде використовувати опцію викупу. Гравець повернеться в Ювентус.

Mauricio Pochettino has decided also on Denis Zakaria: Swiss midfielder’s set to leave Chelsea in June, he’s not part of the plans. 🚨🔵 #CFC



Chelsea will not trigger the buy option clause, Zakaria will return at Juventus and then will assess his options. pic.twitter.com/uJTsi40089