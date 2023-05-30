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Наполі може запросити головного тренера Порту Консейсау

Консейсау міг очолити неаполітанців ще влітку 2021 року
Сьогодні 19:53 223 0
Наполі може запросити головного тренера Порту Консейсау
Фото: Getty Images
#Наполі, #Порту, #Спалетті, #Сержіу Консейсау

Джерело - Football Italia.

Головний тренер Порту Сержіу Консейсау може замінити в Наполі коуча Лучано Спаллетті, який покине клуб влітку.

Про це повідомляє Football Italia

Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс запропонував португальському фахівцю зарплату в розмірі 6 мільйонів євро на сезон.

Консейсау міг очолити неаполітанців ще влітку 2021 року, але тоді клуб обрав Спаллетті.

Нагадаємо, Наполі веде переговори з Енріке.

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