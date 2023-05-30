Наполі може запросити головного тренера Порту Консейсау

Джерело - Football Italia.
Головний тренер Порту Сержіу Консейсау може замінити в Наполі коуча Лучано Спаллетті, який покине клуб влітку.
Про це повідомляє Football Italia
Президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс запропонував португальському фахівцю зарплату в розмірі 6 мільйонів євро на сезон.
Консейсау міг очолити неаполітанців ще влітку 2021 року, але тоді клуб обрав Спаллетті.
Нагадаємо, Наполі веде переговори з Енріке.
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