Мілан майже узгодив трансфер півзахисника Челсі Лофтус-Чіка

Мілан близький до узгодження умов довгострокового контракту з хавбеком Челсі Рубеном Лофтус-Чіком.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі клуби обговорюють суму майбутнього трансферу.

Усі сторони угоди сповнені надій та оптимістично налаштовані.

AC Milan are close agreeing terms with Ruben Loftus-Cheek over long term contract, after direct contact started and revealed two weeks ago. 🚨🔴⚫️ #ACMilan #CFC



Talks between Milan and Chelsea are ongoing to reach full agreement on fee. All parties are hopeful and optimistic. pic.twitter.com/e8qftslKhq