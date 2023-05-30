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Мілан майже узгодив трансфер півзахисника Челсі Лофтус-Чіка

Мілан близький до підписання хавбека Челсі
Сьогодні 19:21 254 0
Мілан майже узгодив трансфер півзахисника Челсі Лофтус-Чіка
#Мілан, #Челсі, #Рубен Лофтус-Чік

Джерело - Чемпіон.

Мілан близький до узгодження умов довгострокового контракту з хавбеком Челсі Рубеном Лофтус-Чіком.

Про це повідомляє Фабріціо Романо.

Наразі клуби обговорюють суму майбутнього трансферу.

  Актуально: Челсі планує продати вісім гравців

Усі сторони угоди сповнені надій та оптимістично налаштовані.

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