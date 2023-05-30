Мілан майже узгодив трансфер півзахисника Челсі Лофтус-Чіка

Джерело - Чемпіон.
Мілан близький до узгодження умов довгострокового контракту з хавбеком Челсі Рубеном Лофтус-Чіком.
Про це повідомляє Фабріціо Романо.
Наразі клуби обговорюють суму майбутнього трансферу.
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Усі сторони угоди сповнені надій та оптимістично налаштовані.
AC Milan are close agreeing terms with Ruben Loftus-Cheek over long term contract, after direct contact started and revealed two weeks ago. 🚨🔴⚫️ #ACMilan #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 30, 2023
Talks between Milan and Chelsea are ongoing to reach full agreement on fee. All parties are hopeful and optimistic. pic.twitter.com/e8qftslKhq
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