Челсі планує продати вісім гравців

Джерело - football.ua.
Челсі готовий продати вісьмох гравців, щоб стабілізувати своє становище з відповідністю правилам фінансового фейр-плею.
Про це повідомляє видання Evenind Standard.
Стверджується, що мова йде про Хакіма Зієша, Каліду Кулібалі, Ромелу Лукаку, Пьєра-Еймеріка Обамеянга, Крістіана Пулішича, Конора Галлагера, Рубена Лофтус-Чіка та Мейсона Маунта.
Раніше Нагельсманн відмовився очолити Челсі.
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