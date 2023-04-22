Челсі планує продати вісім гравців

Челсі готує чистку складу

Челсі готовий продати вісьмох гравців, щоб стабілізувати своє становище з відповідністю правилам фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє видання Evenind Standard.

Стверджується, що мова йде про Хакіма Зієша, Каліду Кулібалі, Ромелу Лукаку, Пьєра-Еймеріка Обамеянга, Крістіана Пулішича, Конора Галлагера, Рубена Лофтус-Чіка та Мейсона Маунта.

Раніше Нагельсманн відмовився очолити Челсі.

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