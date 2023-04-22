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Челсі планує продати вісім гравців

Челсі готує чистку складу
Сьогодні 15:44 450 0
Челсі планує продати вісім гравців
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Англії, АПЛ, #Футбольні трансфери, #Челсі

Джерело - football.ua.

Челсі готовий продати вісьмох гравців, щоб стабілізувати своє становище з відповідністю правилам фінансового фейр-плею.

Про це повідомляє видання Evenind Standard.

Стверджується, що мова йде про Хакіма Зієша, Каліду Кулібалі, Ромелу Лукаку, Пьєра-Еймеріка Обамеянга, Крістіана Пулішича, Конора Галлагера, Рубена Лофтус-Чіка та Мейсона Маунта.

Раніше Нагельсманн відмовився очолити Челсі.

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