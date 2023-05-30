Головне
Цуренко сенсаційно перемогла Крейчикову на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 17:51 437 1
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції
Сьогодні 16:54 217298 17
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:34 670 1
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Сьогодні 09:58 1432 2
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:05 18918
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
Вчора 22:11 854
Світоліна зіграє з маловідомою австралійкою в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 21:37 1449 4
Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос
Вчора 18:09 1278 2
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
Вчора 16:56 3603
Русин замінить Яремчука у збірній України
Вчора 16:11 1487
Прямі трансляції

Лунін проведе зустріч із керівництвом Реала

Андрій Лунін може покинути Реал
Сьогодні 15:39 459 0
Лунін проведе зустріч із керівництвом Реала
Фото - gettyimages
#Андрій Лунін, #Реал Мадрид

Джерело - sportarena.com.

Український воротар Андрій Лунін найближчим часом проведе зустріч із керівництвом Реала.

Про це повідомляє The Athletic.

На зустрічі також буде присутній агент гравця – батько Олексій Лунін.

У ході бесіди кіпер повідомить менеджмент Бланкос про своє рішення. Зараз Лунін роздумує над продовженням кар’єри в Реалі, проте не виключає і відхід з мадридського клубу.

Нагадаємо, Лунін повідомив керівництву Реала, що хоче піти з команди.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18918
Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос 1690
Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні Ломаченко назвав свій рахунок бою з Хейні 1676 1
Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос 2792
Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції Історія дня: вона була ведучою на українському ТБ, а зараз копає ями для могил у Швеції 217298 17
Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів 1969
Рекомендуємо
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17099 7
Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал Бех-Романчук: Буде колосально цікавий фінал 5089
Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" Публічна прочуханка від Кличка або чому "Умом россию не понять" 29957
Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України Регулярно парив Луческу у лазні. Сліпий масажист відпрацював у Шахтарі більше 57 років і увійшов до Книги рекордів України 15660 3
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31266
Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол Найскандальніше інтерв'ю Лобановського: Люди, які не ходять на стадіони не мають права говорити про футбол 18633