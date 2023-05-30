Лунін проведе зустріч із керівництвом Реала

Андрій Лунін може покинути Реал

Український воротар Андрій Лунін найближчим часом проведе зустріч із керівництвом Реала.

Про це повідомляє The Athletic.

На зустрічі також буде присутній агент гравця – батько Олексій Лунін.

У ході бесіди кіпер повідомить менеджмент Бланкос про своє рішення. Зараз Лунін роздумує над продовженням кар’єри в Реалі, проте не виключає і відхід з мадридського клубу.

Нагадаємо, Лунін повідомив керівництву Реала, що хоче піти з команди.

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