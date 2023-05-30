Астон Вілла близька до підписання Асенсіо

Марко Асенсіо влітку може перейти в Астон Віллу

Джерело - Чемпіон.

Півзахисник Реала Марко Асенсіо може продовжити кар'єру в англійській Прем'єр-лізі.

Про це повідомляє інсайдер Ніколо Скіра.

27-річний іспанець вже погодив контракт із керівництвом Астон Вілли, згідно з яким він зароблятиме близько 8 мільйонів євро на рік.

Зазначимо, що цього літа Асенсіо стане вільним агентом, оскільки у нього закінчується контракт із "вершковими".

У поточному сезоні гравець зіграв у 50 матчах, у яких забив 12 голів та віддав вісім гольових передач.

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