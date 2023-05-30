Рух стимулював Львів у матчі з Інгульцем

Рух стимулював Львів у грі 29-го туру УПЛ проти Інгульця (0:2).

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, Львів у цьому матчі стимулювали. Спочатку мені сказали, що дві команди. Потім по моїх джерелах я отримав лише з приводу Руху підтвердження, що Рух стимулював у цьому матчі Львів", – сказав Співаковський.