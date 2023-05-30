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Рух стимулював Львів у матчі з Інгульцем

Сьогодні 12:15 516 0
Рух стимулював Львів у матчі з Інгульцем
#Інгулець, #Рух Львів, #Чемпіонат України, УПЛ

Джерело - Чемпіон.

Рух стимулював Львів у грі 29-го туру УПЛ проти Інгульця (0:2).

Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.

"За моєю інформацією, Львів у цьому матчі стимулювали. Спочатку мені сказали, що дві команди. Потім по моїх джерелах я отримав лише з приводу Руху підтвердження, що Рух стимулював у цьому матчі Львів", – сказав Співаковський.

Рух свою перемогу проти Чорноморця (3:1) у 29-му також здобув, тепер у львів’ян однакова кількість очок з Інгульцем та Металістом 1925.

Нагадаємо, Інгулець переграв Львів.

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