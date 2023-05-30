Рух стимулював Львів у матчі з Інгульцем

Джерело - Чемпіон.
Рух стимулював Львів у грі 29-го туру УПЛ проти Інгульця (0:2).
Про це розповів ведучий ТаТоТаке Михайло Співаковський.
"За моєю інформацією, Львів у цьому матчі стимулювали. Спочатку мені сказали, що дві команди. Потім по моїх джерелах я отримав лише з приводу Руху підтвердження, що Рух стимулював у цьому матчі Львів", – сказав Співаковський.
Рух свою перемогу проти Чорноморця (3:1) у 29-му також здобув, тепер у львів’ян однакова кількість очок з Інгульцем та Металістом 1925.
Нагадаємо, Інгулець переграв Львів.