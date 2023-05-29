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Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ

Сьогодні 16:56 1540 0
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
#Ворскла, #Динамо Київ, #Кривбас, #Минай, #Рух, #Чорноморець

Джерело - Чемпіон.

У 29-му турі української Прем’єр-Ліги відбулося шість матчів.

Київське Динамо могло втратити перемогу, але Шестаков не реалізував пенальті на 86-ій хвилині матчу. А вже за мить кияни забили другий гол.

Рух на виїзді переміг Чорноморець. Ворскла і Кривбас здобули перемоги та продовжують переслідувати Олександрію.

Чемпіонат України - УПЛ
29 тур, 29 травня

Ворскла - Колос 2:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 75 Родрігес, 2:0 - 87 Скляр

Динамо - Верес 3:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 49 Рамірес, 2:0 - 89 Гармаш, 3:0 - 90+3 Волошин

Львів - Інгулець 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 52 Ковальов (пен), 0:2 - 71 Сітало

Металіст - Минай 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 36 Демченко, 1:1 - 61 Вишневський, 1:2 - 75 Паламар (пен)

Металіст 1925 - Кривбас 0:2 (0:0)

Голи: 0:1 - 46 Задерака. 0:2 - 90+4 Кораблін

Чорноморець - Рух 1:3 (1:2)

Голи: 0:1 - 18 Соломон, 0:2 - 29 Климчук, 1:2 - 45+2 Паньків, 1:3 - 63 Климчук

Турнірна таблиця:

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