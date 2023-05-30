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Майбутнє Кучера у Дніпрі-1 визначиться цього тижня

Майбутнє тренера залежить від результатів команди
Сьогодні 09:45 337 0
Майбутнє Кучера у Дніпрі-1 визначиться цього тижня
#СК Дніпро-1, #Чемпіонат України, УПЛ, #Олександр Кучер

Джерело - Чемпіон.

Майбутнє головного тренера Дніпра-1 Олександра Кучера залишається невизначеним.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Рішення щодо наставника прийматиметься цього тижня.

Дніпряни ще не гарантували собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів перед останнім туром, їх може обійти Зоря. Луганська команда має однакову кількість очок, але гірший показник особистих зустрічей.

В останньому турі Зоря зіграє проти Олександрії, а Дніпро-1 проти Кривбаса.

Раніше Дніпро-1 вибачився за бійку в матчі з Шахтарем.

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