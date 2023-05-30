Майбутнє Кучера у Дніпрі-1 визначиться цього тижня

Джерело - Чемпіон.
Майбутнє головного тренера Дніпра-1 Олександра Кучера залишається невизначеним.
Про це повідомляє ТаТоТаке.
Рішення щодо наставника прийматиметься цього тижня.
Дніпряни ще не гарантували собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів перед останнім туром, їх може обійти Зоря. Луганська команда має однакову кількість очок, але гірший показник особистих зустрічей.
В останньому турі Зоря зіграє проти Олександрії, а Дніпро-1 проти Кривбаса.
Раніше Дніпро-1 вибачився за бійку в матчі з Шахтарем.