Майбутнє Кучера у Дніпрі-1 визначиться цього тижня

Майбутнє тренера залежить від результатів команди

Джерело - Чемпіон.

Майбутнє головного тренера Дніпра-1 Олександра Кучера залишається невизначеним.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

Рішення щодо наставника прийматиметься цього тижня.

Дніпряни ще не гарантували собі участь у кваліфікації Ліги чемпіонів перед останнім туром, їх може обійти Зоря. Луганська команда має однакову кількість очок, але гірший показник особистих зустрічей.

В останньому турі Зоря зіграє проти Олександрії, а Дніпро-1 проти Кривбаса.

Раніше Дніпро-1 вибачився за бійку в матчі з Шахтарем.