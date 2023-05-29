Дніпро-1 вибачився за бійку в матчі з Шахтарем

Дніпро-1 вибачається за бійку своїх гравців у вчорашньому матчі УПЛ проти Шахтаря (0:3).

Про це повідомляє пресслужба клубу.

"Спортивний клуб Дніпро-1 приносить свої вибачення за прикрий інцидент, що відбувся наприкінці матчу проти ФК Шахтар 28.05.2023. На жаль, свідками виходу емоцій з-під контролю стали тисячі телеглядачів.

Розуміємо і самі стоїмо на тих позиціях, що подібним вчинкам не місце у футболі та взагалі у спорті. Керівництво клубу та тренерський штаб вже провели бесіду з футболістами про неприпустимість подібного. Буде вжито і дисциплінарні заходи. Якими б не були провокації, на футбольному полі усі мають контролювати емоції. Сподіваємося, органи футбольного правосуддя України дадуть належну оцінку діям та провокаціям з боку усіх учасників сутички.

СК Дніпро-1, як і решта українських клубів, провів надважкий сезон в умовах воєнного стану. Команда кожен раз виходила на поле із величезною вдячністю нашим військовим за змогу це робити і намагалася гідно представляти Україну на міжнародній арені. Вважаємо, це вдавалося, свідченням чого була підтримка, яку ми відчували та продовжуємо відчувати в Україні та багатьох країнах Європи. У сезоні 2023/2024 наш клуб також матиме честь представляти країну у єврокубках. Обіцяємо докласти усіх зусиль, аби знову зробити це на високому рівні. А інцидент на Львів Арені залишиться у спогадах лише прикрим непорозумінням, з якого будуть зроблені належні висновки.

Слава Україні!", - йдеться у заві клуба.