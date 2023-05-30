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Скрипник: Хотілося догравати чемпіонат саме у такій боротьбі, як зараз

Віктор Скрипник прокоментував перемогу над Колосом
Сьогодні 09:31 264 0
Скрипник: Хотілося догравати чемпіонат саме у такій боротьбі, як зараз
#Ворскла, #Віктор Скрипник

Джерело - Чемпіон.

Ворскла буде боротися, аби потрапити у Лігу конференцій за підсумками чемпіоанту України.

Про це розповів головний тренер полтавського клубу Віктор Скрипник.

"Хотілося догравати чемпіонат саме у такій боротьбі, як зараз: 43 очки (Олександрія), 42 очки (Ворскла), 41 очко (Кривбас). І ми тут маємо шанси теж. Це була наша мрія та мета на останні матчі. Хочеться залишатися у такому режимі. Не хотілося догравати сезон, щоб просто грати. Що буде у неділю – побачимо.

Ми розбираємо суперників. Колос грає у п'ять захисників. Ми хотіли, щоб у нас були здвоєні фланги, що ми й зробили. Ми дуже добре нейтралізували їх креатив. Шукали шанси попереду. 2:0 – переконливий рахунок. Усі бачать, як буває складно, коли суперник налаштований грати лише в обороні", - розповів Скрипник.

Раніше Ворскла переграла Колос.

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