Головне
Косово - серце Сербії: Джокович зробив скандальну заяву, серба вимагають вигнати з Ролан Гаррос
Сьогодні 09:58 1043 2
Калініна поступилась Паррі на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:34 289 1
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:05 18807
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
Вчора 22:11 760
Світоліна зіграє з маловідомою австралійкою в другому колі Ролан Гаррос
Вчора 21:37 1283 3
Світоліна впевнено розібралася з Тревізан на старті Ролан Гаррос
Вчора 18:09 1203 2
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ
Вчора 16:56 3495
Русин замінить Яремчука у збірній України
Вчора 16:11 1395
Почеттіно - новий головний тренер Челсі
Вчора 15:11 784
Стала відома умова, за якої Шахтар потрапить до 2-го кошика при жеребкуванні Ліги чемпіонів
Вчора 14:52 2756
Прямі трансляції

Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: ОНЛАЙН

Сьогодні 12:13 707 0
Ліга Європи. Фінал. Севілья - Рома: ОНЛАЙН
#Рома, #Севілья

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.

Матч відбудеться в середу,  31 травня, на арені Пушкаша в Будапешті. Початок о 22:00 за київським часом.

Слідкуйте за фінальною грою у текстовому онлайні в цій новині.

Пряма трансляція гри на Volia TV та медіасервісі Megogo.

Цифри та факти

  • Севілья - шестиразовий володар трофея: 2 - Кубок УЄФА (2006, 2007), 4 - Ліга Європи (2014, 2015, 2016, 2020);
  • Рома - чинний переможець Ліги конференцій;
  • Для головного тренера Роми Жозе Моурінью це буде 6-й єврокубковий фінал - 5 попередніх португалець виграв;
  • Рома грала у фіналі Кубка УЄФА-1990/91, де програла Інтеру.
Коментарі ()
Популярне зараз
Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ Динамо розгромило Верес, Чорноморець програв Руху: результати матчів 29 туру УПЛ 3495
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 18807
Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос Джокович зробив ганебну політичну заяву на Ролан Гаррос 2125
Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів Ф’юрі: Усик - боягузливий виродок, який втік від 13 млн фунтів 1810
Русин замінить Яремчука у збірній України Русин замінить Яремчука у збірній України 1395
Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос Стаховський оцінив політичну заяву Джоковича на Ролан Гаррос 1441
Рекомендуємо
Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті Історія дня: як Кличка засудили в його першому бою в житті 25020
Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни Бути другим - значить бути першим серед тих, хто програв: правила життя Айртона Сенни 10867
Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців Та тут ціла команда! Найоригінальніші близнюки світу футболу – не без українців 21140
Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам Ретро дня. "Та ми будемо битися до кінця", - епічна відповідь Маркевича журналістам 20484
Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома Ми розтрощили київське Динамо – 5:0. Перший футболіст, який чкурнув з СРСР у Європу – ним марили Арсенал та Рома 260965 4
Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма Перемога над Росією для мене – особлива: як живе Сергій Скаченко – гол Бартезу, бійка з Михайловичем, сімейна драма 35186 1