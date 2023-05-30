Джерело - Чемпіон.
У фіналі Ліги Європи-2022/23 іспанська Севілья зіграє з італійською Ромою.
Матч відбудеться в середу, 31 травня, на арені Пушкаша в Будапешті. Початок о 22:00 за київським часом.
Слідкуйте за фінальною грою у текстовому онлайні в цій новині.
Пряма трансляція гри на Volia TV та медіасервісі Megogo.
Цифри та факти
- Севілья - шестиразовий володар трофея: 2 - Кубок УЄФА (2006, 2007), 4 - Ліга Європи (2014, 2015, 2016, 2020);
- Рома - чинний переможець Ліги конференцій;
- Для головного тренера Роми Жозе Моурінью це буде 6-й єврокубковий фінал - 5 попередніх португалець виграв;
- Рома грала у фіналі Кубка УЄФА-1990/91, де програла Інтеру.