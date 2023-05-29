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Полісся підписало голкіпера молодіжної збірної Нігерії

Вчора 23:16 282 0
Полісся підписало голкіпера молодіжної збірної Нігерії
#Полісся

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся підписало голкіпера збірної Нігерії U-20 Чиджоке Аніагбосо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода сторін розрахована на 5 років. Аніагбосо приєднається до команди під час літньої підготовки до сезону 2023/24.

19-річний голкіпер - бронзовий призер Кубка африканських націй 2023 U-20. Воротар провів усі 6 поєдинків на турнірі в основному складі.

Гравець має досвід викликів до збірної Нігерії. Наразі представляє свою країну на Чемпіонат світу U-20.

Раніше Полісся стало чемпіоном Першої ліги.

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