Полісся підписало голкіпера молодіжної збірної Нігерії

Джерело - Чемпіон.

Житомирське Полісся підписало голкіпера збірної Нігерії U-20 Чиджоке Аніагбосо.

Про це повідомляє пресслужба клубу.

Угода сторін розрахована на 5 років. Аніагбосо приєднається до команди під час літньої підготовки до сезону 2023/24.

19-річний голкіпер - бронзовий призер Кубка африканських націй 2023 U-20. Воротар провів усі 6 поєдинків на турнірі в основному складі.

Гравець має досвід викликів до збірної Нігерії. Наразі представляє свою країну на Чемпіонат світу U-20.

Раніше Полісся стало чемпіоном Першої ліги.