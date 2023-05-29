Полісся підписало голкіпера молодіжної збірної Нігерії

Джерело - Чемпіон.
Житомирське Полісся підписало голкіпера збірної Нігерії U-20 Чиджоке Аніагбосо.
Про це повідомляє пресслужба клубу.
Угода сторін розрахована на 5 років. Аніагбосо приєднається до команди під час літньої підготовки до сезону 2023/24.
19-річний голкіпер - бронзовий призер Кубка африканських націй 2023 U-20. Воротар провів усі 6 поєдинків на турнірі в основному складі.
Гравець має досвід викликів до збірної Нігерії. Наразі представляє свою країну на Чемпіонат світу U-20.
Раніше Полісся стало чемпіоном Першої ліги.