Полісся - чемпіон Першої ліги-2022/23

Джерело - Чемпіон.
В останньому турі Першої ліги України групи за підвищення у класі житомирське Полісся обіграло ЛНЗ з рахунком 2:1.
Оскільки київська Оболонь у паралельному матчі зіграла внічию з львівськими Карпатами, Полісся офіційно стало чемпіоном цього сезону Першої ліги.
Полісся вперше в історії виграло Першу лігу та проведе дебютний сезон в УПЛ.
Підсумкова турнірна таблиця Першої ліги:
Чемпіонська група
Група вибування:
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