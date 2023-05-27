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Полісся - чемпіон Першої ліги-2022/23

Завершився сезон Першої ліги України 2022/23.
Сьогодні 16:28 266 0
Полісся - чемпіон Першої ліги-2022/23
#Чемпіонат України, Перша ліга, #Полісся

Джерело - Чемпіон.

В останньому турі Першої ліги України групи за підвищення у класі житомирське Полісся обіграло ЛНЗ з рахунком 2:1.

Оскільки київська Оболонь у паралельному матчі зіграла внічию з львівськими Карпатами, Полісся офіційно стало чемпіоном цього сезону Першої ліги.

Полісся вперше в історії виграло Першу лігу та проведе дебютний сезон в УПЛ.

Підсумкова турнірна таблиця Першої ліги:

Чемпіонська група

Група вибування:

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