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Бідний - про список спортсменів, які не повернулися з-за кордону: Думаємо про позбавлення спортивних звань

Вчора 23:39 306 0
Бідний - про список спортсменів, які не повернулися з-за кордону: Думаємо про позбавлення спортивних звань

Джерело - Суспільне. Спротив.

Українських спортсменів, які виїхали за кордон за спеціальним дозволом, але не повернулися після закінчення спортивного заходу, можуть позбавити спортивних звань.

Про це заявив заступник міністра молоді та спорту України Матвій Бідний в ефірі марафону Суспільне. Спротив.

"Перш за все, треба сказати, що цей список ми ведемо постійно, з самого початку повномасштабної російської агресії. Відтоді, коли чоловіки призовного віку втратили змогу виїжджати за кордон без окремих дозволів від уряду.

Тоді уряд дав нам можливість відряджати спортсменів національних збірних для участі в міжнародних змаганнях. Зрозуміло, що більшість спортсменів чесно виїжджали й досі виїжджають, повертаються.

У нас є члени національних збірних, які вже по кілька разів виїздили на змагання й поверталися. Ми ведемо цей перелік, контролюємо, хто їде й коли повертається, на які терміни вони відряджаються. Цей перелік у нас є постійно, він динамічний.

Буває, хтось з поважних причин затримується, хтось захворів. Можливо, хтось отримав можливість брати участь у наступному турі змагань. Різні ситуації бувають.

Просто ми це контролюємо й для себе цей перелік ведемо. Зараз ми вирішили зробити цей перелік публічним. Люди мають право знати, якщо хтось скористався можливістю й довірою, вирішив, що є така шпарина, щоб утекти. Я думаю, що ми не маємо цього приховувати.

Сподіваюсь, що цей перелік буде зменшуватися. Можливо, це оприлюднення додасть ще додаткового стимулу їм повернутися в країну. 

Звісно, бувають ситуації, коли спортсмени звертаються для подовження терміну перебування за кордоном. Найпростіше - це хвороба. Іноді спортсмени лишалися, потребували госпіталізації. Це нормальна історія, ми можемо піти назустріч.

А бувають ситуації, коли спортсмен звертається прямо на виїзді, коли йому до наступного змагання десь в Європі лишається 2 тижні. Замість того, щоб йому повертатися в Україну й потім за тиждень їхати назад, ми можемо продовжити йому перебування. Це все має бути офіційно, по документах. Це змагання, які знаходяться в єдиному календарному плані.

Щодо санкцій до таких спортсменів, є декілька десятків осіб, яких ми виключили зі складу збірних. Тому що така поведінка не гідна національної збірної. Частина цих спортсменів перебувала на контрактах, це штатна команда, працівники. Тому з ними були розірвані контракти.

Ми можемо говорити навіть про дискваліфікацію, є крайній термін. Ми думаємо про позбавлення спортивних звань як можливі санкції", - сказав Бідний.

Раніше Мінмолодьспорту опублікувало список спортсменів, які не повернулись із-за кордону.

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