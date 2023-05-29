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Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика

Активні розмови про Італію для Довбика ходили ще минулого літа
Вчора 22:11 260 0
Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика
#СК Дніпро-1, #Артем Довбик

Джерело - UA-футбол.

Італійська Салернітана відновила інтерес до нападника Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє TuttoSalernitana.

Клуб Серії А цікавився форвардом ще минулого літа, але тоді до реальних дій сторін справа не дійшла.

Також повідомляється, що Салернітані також потрібно виграти конкуренцію за гравця у Торіно, який стежить за гравцем ще з минулого літа.

Для того, щоб отримати 25-річного українця, клубам доведеться викласти не менше 10 млн євро.

Цього сезону Довбик відіграв 37 матчів за Дніпро-1 у всіх турнірах, забив 29 голів і зробив 8 асистів. Контракт українця закінчується наприкінці 2023 року.

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