Два клуби Серії А відновили інтерес до Довбика

Активні розмови про Італію для Довбика ходили ще минулого літа

Італійська Салернітана відновила інтерес до нападника Дніпра-1 Артема Довбика.

Про це повідомляє TuttoSalernitana.

Клуб Серії А цікавився форвардом ще минулого літа, але тоді до реальних дій сторін справа не дійшла.

Також повідомляється, що Салернітані також потрібно виграти конкуренцію за гравця у Торіно, який стежить за гравцем ще з минулого літа.

Для того, щоб отримати 25-річного українця, клубам доведеться викласти не менше 10 млн євро.

Цього сезону Довбик відіграв 37 матчів за Дніпро-1 у всіх турнірах, забив 29 голів і зробив 8 асистів. Контракт українця закінчується наприкінці 2023 року.