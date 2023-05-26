Дніпро-1 та Довбик ведуть переговори щодо продовження контракту

Українець хоче, щоб дніпряни отримали гроші за його трансфер

Джерело - Чемпіон.

Дніпро-1 та форвард команди Артем Довбик знаходяться на поглибленій стадії перемовин щодо продовження контракту.

Про це повідомляє ТаТоТаке.

25-річний українець з повагою ставиться до дніпровського клубу та розуміє, що Дніпро-1 повинен заробити на його трансфері, а не повторити ситуацію з Динамо та Віктором Циганковим.

Дніпро-1 хоче продовжити з футболістом контракт, щоб відсіялися клуби, яки пропонують зараз за нього 3-5 мільйонів, а залишилися команди, які можуть заплатити "нормальні гроші".

Довбик, його представники та Дніпро-1 працюють над тим, щоб влітку гравець перейшов в європейський клуб.

Раніше Дніпро-1 сенсаційно програв Ворсклі.

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