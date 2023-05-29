Бразильські клуби цікавляться вінгером Шахтаря

Джерело - Чемпіон.
Фламенго та Греміо хочуть у найближче трансферне вікно скористатися тією обставиною, що ФІФА дозволила легіонерам з українських клубів переходити до інших колективів фактично в односторонньому порядку за умови, що клуб-власник їхнього контракту буде попереджений до 1 липня.
Про це повідомляє журналіста Хорхе Нікола.
Зокрема, Фламенго та Греміо претендують на вінгера Шахтаря Тете, який сезон-2022/23 провів у французькому Ліоні та англійському Лестері.
Після того, як "лиси" вилетіли з Прем'єр-ліги, майбутнє Тете в Англії опинилося під питанням, і у Бразилії хочуть цим скористатися.
Малоймовірно, щоб Тете зараз погодився на повернення до Бразилії. Він має варіанти в Європі, а пріоритетом для нього є продовження кар'єри в АПЛ.
Baita negócio: Flamengo e Grêmio querem Tetê.— Jorge Nicola (@jorgenicola) May 29, 2023
Corinthians vendeu mesmo Pedro ao Arsenal?
Rodrigo Caio pode voltar ao São Paulo?
Botafogo dispara.
Braz fora do Fla?
Quem cai: Hellmann ou Renato?
Abel toma celular, mercado e mais! https://t.co/HONOlrDXHW
Раніше повідомлялося, що Рауль не хоче, щоб Реал викуповував Тобіаса у Шахтаря.