Бразильські клуби цікавляться вінгером Шахтаря

Фламенго та Греміо спробують домовитися із Тете

Джерело - Чемпіон.

Фламенго та Греміо хочуть у найближче трансферне вікно скористатися тією обставиною, що ФІФА дозволила легіонерам з українських клубів переходити до інших колективів фактично в односторонньому порядку за умови, що клуб-власник їхнього контракту буде попереджений до 1 липня.

Про це повідомляє журналіста Хорхе Нікола.

Зокрема, Фламенго та Греміо претендують на вінгера Шахтаря Тете, який сезон-2022/23 провів у французькому Ліоні та англійському Лестері.

Після того, як "лиси" вилетіли з Прем'єр-ліги, майбутнє Тете в Англії опинилося під питанням, і у Бразилії хочуть цим скористатися.

Малоймовірно, щоб Тете зараз погодився на повернення до Бразилії. Він має варіанти в Європі, а пріоритетом для нього є продовження кар'єри в АПЛ.

Baita negócio: Flamengo e Grêmio querem Tetê.

Corinthians vendeu mesmo Pedro ao Arsenal?

Rodrigo Caio pode voltar ao São Paulo?

Botafogo dispara.

Braz fora do Fla?

Quem cai: Hellmann ou Renato?

Abel toma celular, mercado e mais! https://t.co/HONOlrDXHW — Jorge Nicola (@jorgenicola) May 29, 2023

Раніше повідомлялося, що Рауль не хоче, щоб Реал викуповував Тобіаса у Шахтаря.