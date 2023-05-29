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Бразильські клуби цікавляться вінгером Шахтаря

Фламенго та Греміо спробують домовитися із Тете
Сьогодні 21:26 174 0
Бразильські клуби цікавляться вінгером Шахтаря
#Шахтар

Джерело - Чемпіон.

Фламенго та Греміо хочуть у найближче трансферне вікно скористатися тією обставиною, що ФІФА дозволила легіонерам з українських клубів переходити до інших колективів фактично в односторонньому порядку за умови, що клуб-власник їхнього контракту буде попереджений до 1 липня.

Про це повідомляє журналіста Хорхе Нікола.

Зокрема, Фламенго та Греміо претендують на вінгера Шахтаря Тете, який сезон-2022/23 провів у французькому Ліоні та англійському Лестері.

Після того, як "лиси" вилетіли з Прем'єр-ліги, майбутнє Тете в Англії опинилося під питанням, і у Бразилії хочуть цим скористатися.

Малоймовірно, щоб Тете зараз погодився на повернення до Бразилії. Він має варіанти в Європі, а пріоритетом для нього є продовження кар'єри в АПЛ.

Раніше повідомлялося, що Рауль не хоче, щоб Реал викуповував Тобіаса у Шахтаря.

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