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Спаллетті прокоментував свій відхід з Наполі

Італієць узяв час на відпочинок
Сьогодні 21:11 239 0
Спаллетті прокоментував свій відхід з Наполі
Фото Getty Images
#Наполі

Джерело - isport.ua.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті через втому вирішив звільнитися з клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"Іноді ви розходитесь через занадто сильне кохання. Наполі заслуговує на краще, а я до цього не готовий.

Кілька тижнів тому я сказав Де Лаурентісу, що мені потрібна річна відпустка. Я щасливий, що він сказав це сьогодні. Це реальність", - сказав Спаллетті в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо.

Нагадаємо італієць оголосив про звільнення після виграного чемпіонства з клубом. Тренер хоче взяти паузу на відпочинок.

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