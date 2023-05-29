Спаллетті прокоментував свій відхід з Наполі

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті через втому вирішив звільнитися з клубу.

Про це заявив сам фахівець.

"Іноді ви розходитесь через занадто сильне кохання. Наполі заслуговує на краще, а я до цього не готовий.

Кілька тижнів тому я сказав Де Лаурентісу, що мені потрібна річна відпустка. Я щасливий, що він сказав це сьогодні. Це реальність", - сказав Спаллетті в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо.