Спаллетті прокоментував свій відхід з Наполі

Джерело - isport.ua.
Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті через втому вирішив звільнитися з клубу.
Про це заявив сам фахівець.
"Іноді ви розходитесь через занадто сильне кохання. Наполі заслуговує на краще, а я до цього не готовий.
Кілька тижнів тому я сказав Де Лаурентісу, що мені потрібна річна відпустка. Я щасливий, що він сказав це сьогодні. Це реальність", - сказав Спаллетті в інтерв'ю журналісту Фабріціо Романо.
Нагадаємо італієць оголосив про звільнення після виграного чемпіонства з клубом. Тренер хоче взяти паузу на відпочинок.