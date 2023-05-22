Спаллетті покине Наполі після завершення сезону

Про це буде офіційно оголошено після 38-го туру Серії А

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті покине свою посаду після матчу 38-го туру Серії А проти Сампдорії.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Про це буде офіційно оголошено після самої гри, яка відбудеться 4 червня.

Причиною цьому є конфлікт Спаллетті з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом.

Нагадаємо, Наполі визначився з можливими кандидатами на заміну Спаллетті.

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