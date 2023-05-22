Головне
Ломаченко програв Хейні бій за титул абсолютного чемпіона світу
Вчора 07:45 8123 11
Карпати поступились ЛНЗ, Оболонь та Полісся зіграли внічию: результати 7 туру Першої ліги
Сьогодні 20:16 1016
Збірна Канади сенсаційно поступилася Норвегії: результати матчів ЧС-2023
Сьогодні 19:01 264
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 18:53 58354
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій
Сьогодні 15:36 53277
Львів припинить існування
Сьогодні 13:27 1143
Збірна України зіграє з Італією на Сан-Сіро
Сьогодні 12:09 587
Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25
Сьогодні 09:12 290895 3
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023
Сьогодні 08:25 6049
Божевільна гармата Кочергіна: український футболіст забив супергол у Польщі - ВІДЕО
Сьогодні 07:57 1897
Прямі трансляції

Спаллетті покине Наполі після завершення сезону

Про це буде офіційно оголошено після 38-го туру Серії А
Сьогодні 19:53 216 0
Спаллетті покине Наполі після завершення сезону
Фото: Getty Images
#Наполі, #Чемпіонат Італії, Серія А, #Спаллетті

Джерело - Corriere Dello Sport.

Головний тренер Наполі Лучано Спаллетті покине свою посаду після матчу 38-го туру Серії А проти Сампдорії.

Про це повідомляє Corriere dello Sport.

Про це буде офіційно оголошено після самої гри, яка відбудеться 4 червня.

Причиною цьому є конфлікт Спаллетті з президентом Наполі Ауреліо Де Лаурентісом.

Нагадаємо, Наполі визначився з можливими кандидатами на заміну Спаллетті.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 58354
Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів Тріумф прагматичного футболу та забіг Моурінью. 13 років тому Інтер виграв Лігу чемпіонів 3262
Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій Рейтинг ATP: Крутих втратив кілька позицій 53277
Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023 Шість із восьми збірних вийшли до плей-оф, відомий один невдаха: турнірні розклади груп ЧС-2023 6049
Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25 Рейтинг WTA: Калініна дебютувала в топ-25 290895 3
Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується Редкач: Ломаченко сам винен - одягнув на себе корону і ні з ким не спілкується 2951 1
Рекомендуємо
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4792
Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом Як екс-футболіст Динамо потрапив в угорську в'язницю – новорічна кримінальна історія з трагічним фіналом 149189 7
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 35957 1
Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy Вона стала першою українською спортсменкою, яка знялася у відвертій фотосесії для Playboy 280271
Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна Камон, плей! ТОП-11 цитат Олега Блохіна 17023 1
Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео Прибиральниця виганяє Маркевича з прес-конференції. Легендарне відео 110484