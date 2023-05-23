Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ

Джерело - Daily Mail.
Український захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов у символічну збірну поточного сезону АПЛ, яку склав ексфутболіст Джеймі Каррагер.
Про це повідомляє Daily Mail.
Символічна збірна АПЛ сезону 2022/2023 за версією Джеймі Каррагера:
Воротар: Аліссон (Ліверпуль);
Захисники: Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Свен Ботман (Ньюкасл), Олександр Зінченко (Арсенал);
Півзахисники: Мартін Едегор (Арсенал), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);
Нападники: Мохамед Салах (Ліверпуль), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).
Нагадаємо, Зінченко пропустить заключні матчі сезону.
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