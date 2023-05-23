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Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ

Символічна збірна АПЛ сезону 2022/2023 за версією Джеймі Каррагера
Сьогодні 10:33 113 0
Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ
#Аліссон, #Чемпіонат Англії, АПЛ, #Ботман, #Ерлінг Голанд, #Кевін Де Брейне, #Діаш, #Едегор, #Олександр Зінченко, #Каррагер, #Ліверпуль, #Манчестер Сіті, #Ньюкасл Юнайтед, #Родрі, #Тоттенгем, #Тріпп'єр, #Мохаммед Салах, #Гаррі Кейн

Джерело - Daily Mail.

Український захисник Арсенала Олександр Зінченко увійшов у символічну збірну поточного сезону АПЛ, яку склав ексфутболіст Джеймі Каррагер.

Про це повідомляє Daily Mail.

Символічна збірна АПЛ сезону 2022/2023 за версією Джеймі Каррагера:

Воротар: Аліссон (Ліверпуль);

Захисники: Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Рубен Діаш (Манчестер Сіті), Свен Ботман (Ньюкасл), Олександр Зінченко (Арсенал);

Півзахисники: Мартін Едегор (Арсенал), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брюйне (Манчестер Сіті);

Нападники: Мохамед Салах (Ліверпуль), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Ерлінг Голанд (Манчестер Сіті).

Нагадаємо, Зінченко пропустить заключні матчі сезону.

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