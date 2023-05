Реал став претендентом на підписання захисника Манчестер Сіті Жоау Канселу влітку.

Про це повідомляє Madrid Universal.

Мадридці стежать за ситуацією 28-річного португальця, який наразі виступає в оренді за Баварію.

Канселу та лівий захисник мюнхенців Альфонсо Девіса знаходяться у шорт-листі "вершкових".

❗️Juni Calafat has João Cancelo and Alphonso Davies in his notes as Madrid look to move Camavinga back to midfield. However, Davies is not for sale and Cancelo's situation is being monitored by Real Madrid.



