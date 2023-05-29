Тренерський штаб Металіста після поразки від Минаю відмовився спілкуватися з пресою

Харків'яни офіційно вилетіли з УПЛ

Представники тренерського штабу Металіста відмовилися від коментарів за підсумками матчу 29-го туру УПЛ із Минаєм (1:2).

Про це повідомляє УПЛ жива.

За підсумками цієї гри харків'яни втратили шанси залишитися в УПЛ, а Періца Огненович та Олег Ратій сказали, що не коментуватимуть цей результат після гри.

Сербський в.о. головного тренера Металіста одразу після матчу пішов до своєї родини, яка була на стадіоні.

Нагадаємо, що останній матч харків'ян цього сезону відбудеться в Одесі проти Чорноморця, хоча формально для Металіста це домашня гра.