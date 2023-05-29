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Крауч включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ

Сьогодні 17:12 273 0
Крауч включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ
Фото Getty Images
#Олександр Зінченко

Джерело - Tribuna.com.

Колишній нападник збірної Англії Пітер Крауч включив українського фулбека Арсенала Олександра Зінченка у символічну збірну поточного сезону АПЛ.

Про це повідомляє Daily Mail.

Повна 11-ка виглядає наступним чином:

  • Воротар: Нік Поуп (Ньюкасл);
  • Захисники: Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Свен Ботман (Ньюкасл), Олександр Зінченко (Арсенал);
  • Півзахисники: Мартін Едеґор (Арсенал), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті);
  • Нападники: Букайо Сака (Арсенал), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті).

Раніше Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ.

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