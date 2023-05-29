Крауч включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ

Джерело - Tribuna.com.
Колишній нападник збірної Англії Пітер Крауч включив українського фулбека Арсенала Олександра Зінченка у символічну збірну поточного сезону АПЛ.
Про це повідомляє Daily Mail.
Повна 11-ка виглядає наступним чином:
- Воротар: Нік Поуп (Ньюкасл);
- Захисники: Кіран Тріпп’єр (Ньюкасл), Джон Стоунз (Манчестер Сіті), Свен Ботман (Ньюкасл), Олександр Зінченко (Арсенал);
- Півзахисники: Мартін Едеґор (Арсенал), Родрі (Манчестер Сіті), Кевін Де Брейне (Манчестер Сіті);
- Нападники: Букайо Сака (Арсенал), Гаррі Кейн (Тоттенгем), Ерлінґ Голанд (Манчестер Сіті).
Раніше Каррагер включив Зінченка у символічну збірну сезону АПЛ.