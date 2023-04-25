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Мбаппе знову хоче перейти у Реал

Кіліан Мбаппе хоче змінити клуб
Сьогодні 15:10 265 0
Мбаппе знову хоче перейти у Реал
Фото - gettyimages
#ПСЖ, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери, #Ла-Ліга, #Кіліан Мбаппе, #Флорентіно Перес

Джерело - football.ua.

Форвард ПСЖ Кіліан Мбаппе вибачився перед президентом Реалом Флорентіно Пересом і заявив, що хоче перейти в мадридський клуб.

Про це повідомляє журналіст Рамон Альварес у Twitter.

Сезоном раніше у Мбаппе закінчувався контракт з ПСЖ і він був близьким до переходу в Реал. Проте, в останній момент він передумав та підписав новий контракт із французькою командою.

За чутками, після цього президент Реала Флорентіно Перес відмовився від трансферу нападника у майбутньому. Потім з'явилася інформація, що Мбаппе знову передумав і хоче таки перейти до Реалу.

У поточному сезоні Мбаппе провів 28 матчів у Лізі 1: на його рахунку 22 голи та 5 результативних передач. 

Нагадаємо, ПСЖ щороку виплачує 60 млн євро Мбаппе за лояльність.

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