Завершися сезон в АПЛ

Джерело - Чемпіон.

У 38-му турі англійської Прем’єр-ліги відбулося 10 матчів.

За підсумками сезону в АПЛ Арсенал Зінченка зіграє у Лізі чемпіонів. Челсі Мудрика, Борнмут Забарного та Евертон Миколенка до єврокубків не потрапили. Евертон в цьому турі лише забезпечив участь в наступному сезоні АПЛ.

Чемпіонат Англії - АПЛ

38 тур, 28 травня

Арсенал - Вулвергемптон 5:0 (3:0)

Голи: 1:0 - 11 Джака, 2:0 - 14 Джака, 3:0 - 27 Сака, 4:0 - 58 Жезус, 5:0 - 78 Ківьор

Українець Олександр Зінченко пропускав матч через травму.

Астон Вілла - Брайтон 2:1 (2:1)

Голи: 1:0 - 8 Луїз, 2:0 - 26 Воткінс, 2:1 - 38 Ундав

Брентфорд - Манчестер Сіті 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 86 Піннок

Евертон - Борнмут 1:0 (0:0)

Гол: 1:0 - 57 Дукуре

Українець Віталій Миколенко не потрапив до заявки Евертона на матч через травму. Ілля Забарний у складі Борнмута відіграв увесь матч.

Кристал Пелес - Ноттінгем 1:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 31 Авонії, 1:1 - 66 Х’юз

Лестер - Вест Гем 2:1 (1:0)

Голи: 1:0 - 34 Барнс, 2:0 - 62 Фас, 2:1 - 79 Форнальс

Лідс - Тоттенгем 1:4 (0:1)

Голи: 0:1 - 2 Кейн, 0:2 - 47 Порро, 1:2 - 67 Гаррісон, 1:3 - 69 Кейн, 1:4 - 90+5 Моура

Манчестер Юнайтед - Фулгем 2:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 19 Тете, 1:1 - 39 Санчо, 2:1 - 55 Фернандеш

Саутгемптон - Ліверпуль 4:4 (2:2)

Голи: 0:1 - 10 Жота, 0:2 - 14 Фірміно, 1:2 - 19 Ворд-Праус, 2:2 - 28 Сулемана, 3:2 - 48 Сулемана, 4:2 - 64 Армстронг, 4:3 - 72 Гакпо, 4:4 - 73 Жота

Челсі - Ньюкасл 1:1 (1:1)

Голи: 0:1 - 9 Гордон, 1:1 - 27 Тріпп’єр (авт)

Українець Михайло Мудрик увесь матч провів на лаві запасних.

Підсумкова турнірна таблиця АПЛ сезону 2022/23 років: