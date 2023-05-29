Манчестер Сіті отримає рекордні призові за перемогу в АПЛ

За перемогу у чемпіонаті Англії сезону-2022/2023 Манчестер Сіті отримає приблизно 166 млн фунтів.

Про це повідомляє DailyMail.

В цю суму входить частка від місцевих та закордонних телевізійних контрактів, сума за підсумкову позицію команди у турнірній таблиці, частка від комерційного прибутку ліги та бонус за регулярну появу у прямому ефірі на телебаченні Великої Британії.

166 млн фунтів – рекордні призові для переможця в історії АПЛ. В минулому сезоні команда Пепа Гвардіоли заробила 153 млн.

Також відомо, що 20 клубів Англійської Прем'єр-ліги за підсумками нинішнього сезону сумарно отримають близько 2,7 млрд фунтів призових.

Раніше Голанда визнали найкращим гравцем сезону в АПЛ.