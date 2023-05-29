Мбаппе вчетверте поспіль став найкращим гравцем Ліги 1

Нападник знову найкращий у чемпіонаті Франції

Джерело - Чемпіон.

Національний союз професійних футболістів (UNFP) визнав Кіліана Мбаппе найкращим гравцем французького чемпіонату.

Нагороду Кіліану вручив особисто тренер збірної Франції Дідьє Дешам.

Також на приз претендували Ліонель Мессі (ПСЖ), Джонатан Девід (Лілль), Секо Фофана і Лої Опенда (обидва - Ланс).

Зазначимо, що Мбаппе забив 28 голів і зробив 5 результативних передач у 33 матчах, і за тур до кінця чемпіонату випереджає Александра Ляказетта на один гол у гонці бомбардирів. При цьому нападник Ліона не потрапив до списку номінантів.

Відзначимо, що нападник ПСЖ отримує цю нагороду четвертий рік поспіль, якщо врахувати, у 2020 році нагороду не вручали через пандемію.

Раніше ПСЖ підготував бонус, щоб втримати Мбаппе.