Головне
Збірна Канади переграла Німеччину у фіналі та стала чемпіоном світу
Вчора 22:36 1624
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази
Сьогодні 08:20 9674
Бех-Романчук здобула срібло на етапі Діамантової ліги у Рабаті
Сьогодні 08:10 236
Севілья - Рома: анонс і прогноз фіналу Ліги Європи УЄФА
Сьогодні 08:07 1045
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці
Сьогодні 00:09 77453
Магучіх виграла етап Діамантової ліги
Вчора 23:07 601
Евертон без Миколенка здолав Борнмут: результати матчів 38 туру АПЛ
Вчора 20:31 630
29 травня на кортах Ролан Гарррос зіграють Світоліна та Ястремська
Вчора 20:27 1570
Рогліч виграв Джиро д'Італія-2023
Вчора 20:09 371
Ферстаппен виграв Гран-прі Монако
Вчора 18:24 474
Прямі трансляції

Мбаппе вчетверте поспіль став найкращим гравцем Ліги 1

Нападник знову найкращий у чемпіонаті Франції
Сьогодні 09:10 196 0
Мбаппе вчетверте поспіль став найкращим гравцем Ліги 1
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - Чемпіон.

Національний союз професійних футболістів (UNFP) визнав Кіліана Мбаппе найкращим гравцем французького чемпіонату.

Нагороду Кіліану вручив особисто тренер збірної Франції Дідьє Дешам. 

Також на приз претендували Ліонель Мессі (ПСЖ), Джонатан Девід (Лілль), Секо Фофана і Лої Опенда (обидва - Ланс).

Зазначимо, що Мбаппе забив 28 голів і зробив 5 результативних передач у 33 матчах, і за тур до кінця чемпіонату випереджає Александра Ляказетта на один гол у гонці бомбардирів. При цьому нападник Ліона не потрапив до списку номінантів.

Відзначимо, що нападник ПСЖ отримує цю нагороду четвертий рік поспіль, якщо врахувати, у 2020 році нагороду не вручали через пандемію.

Раніше ПСЖ підготував бонус, щоб втримати Мбаппе.

Коментарі ()
Популярне зараз
Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: результати всіх матчів, підсумкові турнірні таблиці 77453
Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу 3879
Наймиліше відео дня: Єва Зінченко забила гол на переповненому стадіоні Арсенала Наймиліше відео дня: Єва Зінченко забила гол на переповненому стадіоні Арсенала 2155
Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря Масова бійка та супергол Степаненка увінчали чемпіонський сезон Шахтаря 1712
Маркевич погодився очолити Карпати Маркевич погодився очолити Карпати 2023
Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази Українець Іван Боришко - єдиний хто виграв Імператорський кубок з сумо 32 рази 9674
Рекомендуємо
Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду Він – сексуальний маніяк. Українка стала четвертою дружиною Лотара Маттеуса – німець познайомив її з Мессі та Роналду 70681 1
Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу Промоутер Джошуа завершить співпрацю з Усиком після реваншу 4944
Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом Історія дня. Він поїхав з Києва в 13 років, а потім грав в одній команді з Бекхемом 19448
Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген Лобановського я підвів: Олімпійський чемпіон Сеула-1988 зараз збирає шасі на заводі Фольксваген 82281 1
Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата Здоров'я батька підірвала критика з московських кабінетів. Світлана Лобановська пригадала історії про тата 46896 2
Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів Історія дня: Як Динамо продало гравців на 47 мільйонів 36165 1