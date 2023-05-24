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ПСЖ підготував бонус, щоб втримати Мбаппе

Мбаппе отримає від ПСЖ 90 млн євро, якщо влітку не покине клуб
Сьогодні 22:43 110 0
ПСЖ підготував бонус, щоб втримати Мбаппе
Фото - gettyimages
#Чемпіонат Франції, Ліга 1, #ПСЖ, #Кіліан Мбаппе

Джерело - tribuna.com.

Нападник ПСЖ Кіліан Мбаппе отримає 90 млн євро, якщо залишиться у клубі після літнього трансферного вікна.

Про це повідомляє RMC Sport.

За інформацією джерела, парижанам немає про що турбуватися. Француз дуже задоволений напрямком розвитку проєкту і не планує йти.

У 24-річного форварда прекрасні стосунки зі спортивним радником Луїшем Кампушем.

Нагадаємо, Мбаппе підписав новий 2-річний контракт з ПСЖ у травні минулого року. В угоді прописано, що футболіст може продовжити його ще на 1 рік за обопільною згодою.

Раніше повідомлялося, що Мбаппе знову хоче перейти у Реал.

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