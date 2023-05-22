Наполі визначився з можливими кандидатами на заміну Спаллетті

Луїс Енріке та Юліан Нагельсманн стали претендентами на посаду в Наполі на випадок припинення співпраці клубу з Лучано Спаллетті.
Про це повідомляє La Repubblica.
В італійця виник конфлікт з керівництвом неаполітанців.
Наполі вважає іспанця та німця найкращими кандидатами, враховуючи їхній статус вільних агентів. Серед інших варіантів - Джан П'єро Гасперіні, Тіаго Мотта та Вінченцо Італьяно.
Зазначається, що президент Ауреліо де Лаурентіс все ж ще раз спробує переконати Спаллетті залишитися.
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