Наполі визначився з можливими кандидатами на заміну Спаллетті

Луїс Енріке та Юліан Нагельсманн стали претендентами на посаду в Наполі на випадок припинення співпраці клубу з Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє La Repubblica.

В італійця виник конфлікт з керівництвом неаполітанців.

Наполі вважає іспанця та німця найкращими кандидатами, враховуючи їхній статус вільних агентів. Серед інших варіантів - Джан П'єро Гасперіні, Тіаго Мотта та Вінченцо Італьяно.

Зазначається, що президент Ауреліо де Лаурентіс все ж ще раз спробує переконати Спаллетті залишитися.

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