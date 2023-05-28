Джерело - Чемпіон.
Колишній тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно підписав контракт з Челсі.
Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.
Контракт підписаний до червня 2026 року.
Mauricio Pochettino has finally signed the contract as new Chelsea head coach after verbal agreement reached 2 weeks ago. 🚨🔵✍🏻 #CFC— Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 28, 2023
Official statement ready, he’s starting his job as Chelsea manager next week.
Contract will be valid until June 2026.
Here we go confirmed. pic.twitter.com/7BaBpimsFm
Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився із пріоритетним трансфером у Челсі.
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