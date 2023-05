Колишній тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно підписав контракт з Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт підписаний до червня 2026 року.

Mauricio Pochettino has finally signed the contract as new Chelsea head coach after verbal agreement reached 2 weeks ago. 🚨🔵✍🏻 #CFC



Official statement ready, he’s starting his job as Chelsea manager next week.



Contract will be valid until June 2026.



Here we go confirmed. pic.twitter.com/7BaBpimsFm