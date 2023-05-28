Головне
Шахтар розгромив СК Дніпро-1 та став чемпіоном України
Сьогодні 16:57 398
Збірна Латвії сенсаційно стала бронзовим призером чемпіонату світу
Сьогодні 17:58 281
Олександрія програла Зорі у День міста в 29 турі УПЛ
Сьогодні 17:08 191
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці
Сьогодні 16:03 75209
США - Латвія - онлайн-трансляція LIVE - матч за третє місце чемпіонату світу-2023
Сьогодні 15:17 883
Костюк не потиснула руку білорусці Сабаленка - трибуни Ролан Гаррос освистали українку
Сьогодні 14:31 752 1
Костюк поступилася білорусці Сабаленко на старті Ролан Гаррос
Сьогодні 13:24 451 1
Love story Степаненків: від підкатів на Таврії до щасливого сімейного життя
Сьогодні 13:00 688
Краузер встановив новий світовий рекорд у штовханні ядра
Сьогодні 12:51 645
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати
Сьогодні 09:04 17105
Прямі трансляції

Почеттіно підписав контракт з Челсі, - журналіст

Контракт підписаний до червня 2026 року
Сьогодні 15:47 361 0
Почеттіно підписав контракт з Челсі, - журналіст
Фото: Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Колишній тренер ПСЖ Маурісіо Почеттіно підписав контракт з Челсі.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Контракт підписаний до червня 2026 року.

Раніше повідомлялося, що Почеттіно визначився із пріоритетним трансфером у Челсі.

✅ Підписуйтесь на наш телеграм-канал, щоб завжди бути в курсі головних подій зі світу спорту!

Коментарі ()
Популярне зараз
Збірна Німеччини сенсаційно здолала США у півфіналі ЧС-2023 Збірна Німеччини сенсаційно здолала США у півфіналі ЧС-2023 1800
20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 20 років тому Андрій Шевченко виграв Лігу чемпіонів 5148
США - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу чемпіонату світу-2023 США - Німеччина - онлайн-трансляція LIVE - 1/2 фіналу чемпіонату світу-2023 1562
Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці Чемпіонат світу-2023 з хокею: розклад змагань, результати матчів, турнірні таблиці 75209
Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана Золотий пенальті Шевченка: 20 років тому українець виграв Лігу чемпіонів для Мілана 4157
Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати Плей-оф НБА-2022/23: календар, розклад матчів, сітка, результати 17105
Рекомендуємо
"Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України "Африканці заробляють призові, купляють на них стадо корів додому". 9-разовий чемпіон Європи з кросу тривалий час був найбагатшим легкоатлетом України 31174
Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу Setanta Sports Ukraine: де дивитися онлайн телеканалу 35997
Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо Олексій Михайличенко: Відмовився виступати за збірну росії та московське динамо 17020 7
У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів У Серії А запрацює напівавтоматична система фіксації офсайдів 1767
Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом Хороший хлопець – професія. Чому Петраков у збірній України є органічним, але тимчасовим елементом 14893 6
Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами Дівчина дня. Найсексуальніша гольфістка світу вражає не лише своїми формами 43380 2