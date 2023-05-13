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Почеттіно очолить Челсі

Стало відомо ім'я наступного тренера Челсі
Сьогодні 22:26 72 0
Почеттіно очолить Челсі
Фото Getty Images
#Челсі, #Маурісіо Почеттіно

Джерело - Чемпіон.

Челсі визначився з кандидатурою свого наступного головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі досягнув домовленості з Маурісіо Почеттіно.

Аргентинець очолить столичну команду, починаючи з наступного сезону. Деталі контракту залишаються невідомими.

Нагадаємо Почеттіно очолював ПСЖ, Саутгемптон, а також одного з принципових суперників лондонців в особі Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що Бакайоко повернеться у Челсі.

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