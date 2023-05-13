Стало відомо ім'я наступного тренера Челсі

Джерело - Чемпіон.

Челсі визначився з кандидатурою свого наступного головного тренера.

Про це повідомляє інсайдер Фабріціо Романо.

Челсі досягнув домовленості з Маурісіо Почеттіно.

Аргентинець очолить столичну команду, починаючи з наступного сезону. Деталі контракту залишаються невідомими.

Chelsea are now set to appoint Mauricio Pochettino as new head coach, here we go! Full agreement in place as expected. 🚨🔵 #CFC



Pochettino has accepted all conditions of long term deal — it will be signed and completed soon after negotiation very advanced since April. pic.twitter.com/nI3f0oJ6jJ — Fabrizio Romano (@FabrizioRomano) May 13, 2023

Нагадаємо Почеттіно очолював ПСЖ, Саутгемптон, а також одного з принципових суперників лондонців в особі Тоттенгема.

Раніше повідомлялося, що Бакайоко повернеться у Челсі.