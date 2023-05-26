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Асенсіо визначився з майбутнім у Реалі

Асенсіо залишить Реал влітку
Сьогодні 21:14 226 0
Асенсіо визначився з майбутнім у Реалі
Фото - gettyimages
#Асенсіо, #Реал Мадрид, #Футбольні трансфери

Джерело - tribuna.com.

Вінгер Реала Марко Асенсіо вирішив залишити клуб влітку.

Про це повідомляє Relevo.

Гравець відхилив пропозицію мадридців підписати новий контракт. Найближчим часом він перейде в іншу команду в статусі вільного агента, бо цього літа його угода з Реалом завершиться.

Причина рішення Асенсіо - спортивна. Він вже міг з 1 січня підписати попередній контракт з іншим клубом, проте вирішив перевірити, чи справді Карло Анчелотті вважає його важливим футболістом, як сам фахівець каже. Марко помітив, що все одно був гравцем заміни в Лізі чемпіонів та останніх стадіях Кубка Іспанії.

Асенсіо має кілька пропозицій, але ще не вирішив, де продовжить кар’єру. Останніми місяцями був інтерес з боку клубів Італії та Англії, у січні його намагався підписати ПСЖ.

Нагадаємо, Астон Вілла готова запропонувати Асенсіо тривалий контракт.

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