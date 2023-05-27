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Реал переміг Севілью у 37 турі Ла-Ліги

Реал переміг Севілью у 37 турі Ла-Ліги
Сьогодні 22:07 190 0
Реал переміг Севілью у 37 турі Ла-Ліги
#Реал Мадрид, #Севілья, #Ла-Ліга

Джерело - Чемпіон.

У матчі 37 туру іспанської Ла-Ліги Реал на виїзді обіграв Севілью.

Матч завершився з рахунком 2:1 на користь мадридського клубу.

Відзначимо, що Севілья догравала матч у меншості - на 83-й хвилині гри арбітр вилучив Маркоса Акунью.

Чемпіонат Іспанії - Ла-Ліга

37 тур, 27 травня

Севілья - Реал Мадрид 1:2 (1:1)

Голи: 1:0 - 3 Мір, 1:1 - 39 Родріго, 1:2 - 69 Родріго

Український голкіпер Реала Андрій Лунін матч провів на лаві запасних.

Раніше повідомлялося, що Асенсіо вирішив залишити Реал влітку.

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