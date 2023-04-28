Аль-Айн з Ярмоленком програв фінал Кубка ОАЕ

Команда Реброва та Ярмоленка втратила Кубок ОАЕ

Джерело - Чемпіон.

У фіналі Президентського Кубка ОАЕ Аль-Айн Сергія Реброва програв Аль-Шарджі.

Основний час матчу завершився з рахунком 1:1, а у серії пенальті більше пощастило Аль-Шарджі - 13:12.

Вінгер Андрій Ярмоленко свої два удари у післяматчевій серії реалізував.

Кубок Президента ОАЕ.

Фінал, 28 квітня

Аль-Шарджа – Аль-Айн 1:1 (по пенальті – 13:12)

Голи: 1:0 - 48 Абдулбасіт, 1:1 - 55 Лаба

Нагадаємо, Аль-Айн ще зберігає певні шанси на чемпіонський титул ОАЕ. За два тури до фінішу команда Реброва і Ярмоленка відстає від Аль-Ахлі на 3 очки.