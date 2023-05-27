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Баварія дотиснула Кельн, Боруссія Дортмунд не змогла переграти Майнц: результати 34 туру Бундесліги

Результати 34 туру Бундесліги
Сьогодні 18:30 174 0
Баварія дотиснула Кельн, Боруссія Дортмунд не змогла переграти Майнц: результати 34 туру Бундесліги
#Чемпіонат Німеччини, Бундесліга 1

Джерело - Чемпіон.

Відбулися заключні матчі в межах німецької Бундесліги.

За підсумками 34 туру Бундесліги Баварія стала чемпіоном Німеччини.

Чемпіонат Німеччини - Бундесліга
34 тур, 27 травня

Айнтрахт - Фрайбург 2:1 (0:1)

Голи: 0:1 - 45 Гріфо, 1:1 - 83 Муані, 2:1 - 90+1 Діна

Боруссія Дортмунд - Майнц 2:2 (0:2)

Голи: 0:1 - 15 Ганче-Ольсен, 0:2 - 24 Онісіво, 1:2 - 69 Геррейро, 2:2 - 90+6 Зюле

Боруссія Менхенгладбах - Аугсбург 2:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 4 Нец, 2:0 - 40 Гофманн

Бохум - Баєр 3:0 (2:0)

Голи: 1:0 - 19 Форстер, 2:0 - 34 Асано, 3:0 - 86 Штегер

Вольфсбург - Герта 1:2 (1:0)

Голи: 1:0 - 2 Камінський, 1:1 - 55 Маза, 1:2 - 68 Ріхтер

Кельн - Баварія 1:2 (0:1)

Голи: 0:1 - 8 Коман, 1:1 - 81 Любічич, 1:2 - 89 Мусіала

РБ Лейпциг - Шальке 4:2 (2:1)

Голи: 1:0 - 10 Лаймер, 2:0 - 19 Нкунку, 2:1 - 28 Каміньскі, 2:2 - 49 Орбан (автогол), 3:2 - 83 Поульсен, 4:2 - 90+4 Нкунку

Уніон Берлін - Вердер 1:0 (0:0)

Голи: 1:0 - 81 Хедіра

Штутгарт - Гоффенгайм 1:1 (0:0)

Голи: 0:1 - 75 Бебу, 1:1 - 80 Томас

У Лігу чемпіонів вийшли Баварія, Боруссія Д, Лейпциг та Уніон.

Вилетіли Шальке та Герта, а у перехідних матчах зіграє Штутгарт.

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