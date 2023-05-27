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Ювентус готує трансфер Додо

Додо може влітку перейти до Ювентуса
Сьогодні 18:13 141 0
Ювентус готує трансфер Додо
#Додо, #Футбольні трансфери, #Фіорентина, #Ювентус

Джерело - tribuna.com.

Ювентус влітку розпочне пошуки нового правого захисника.

Про це повідомляє TuttoMercaqtoWeb.

Клуб вважає, що не може повною мірою розраховувати на Маттіа Де Шильйо через проблеми з травмами, а також на Хуана Куадрадо.

За даними джерела, туринці зацікавилися фулбеком Фіорентини Додо – вони визначили його ціллю на трансферне вікно.

Потенційний перехід оцінюється у 30-35 мільйонів євро. Додо також цікавляться Ньюкасл та Вулвергемптон.

Фіорентина придбала 24-річного бразильця перед початком сезону у Шахтаря за майже 15 млн євро.

У розіграші Серії А Додо провів 31 матч, на його рахунку один гол та 4 асисти.

Раніше суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А.

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