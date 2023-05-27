Ювентус готує трансфер Додо

Джерело - tribuna.com.
Ювентус влітку розпочне пошуки нового правого захисника.
Про це повідомляє TuttoMercaqtoWeb.
Клуб вважає, що не може повною мірою розраховувати на Маттіа Де Шильйо через проблеми з травмами, а також на Хуана Куадрадо.
За даними джерела, туринці зацікавилися фулбеком Фіорентини Додо – вони визначили його ціллю на трансферне вікно.
Потенційний перехід оцінюється у 30-35 мільйонів євро. Додо також цікавляться Ньюкасл та Вулвергемптон.
Фіорентина придбала 24-річного бразильця перед початком сезону у Шахтаря за майже 15 млн євро.
У розіграші Серії А Додо провів 31 матч, на його рахунку один гол та 4 асисти.
Раніше суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А.
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