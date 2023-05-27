Ювентус готує трансфер Додо

Додо може влітку перейти до Ювентуса

Ювентус влітку розпочне пошуки нового правого захисника.

Про це повідомляє TuttoMercaqtoWeb.

Клуб вважає, що не може повною мірою розраховувати на Маттіа Де Шильйо через проблеми з травмами, а також на Хуана Куадрадо.

За даними джерела, туринці зацікавилися фулбеком Фіорентини Додо – вони визначили його ціллю на трансферне вікно.

Потенційний перехід оцінюється у 30-35 мільйонів євро. Додо також цікавляться Ньюкасл та Вулвергемптон.

Фіорентина придбала 24-річного бразильця перед початком сезону у Шахтаря за майже 15 млн євро.

У розіграші Серії А Додо провів 31 матч, на його рахунку один гол та 4 асисти.

Раніше суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А.

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