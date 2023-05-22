Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А

Це трапилося за підсумками слухання Федерального апеляційного суду

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

З Ювентуса зняли 10 очок у турнірній таблиці італійської Серії А.

Про це повідомляє сайт Джанлуко Ді Марціо.

Це трапилося за підсумками слухання Федерального апеляційного суду, який не задовольнив позов туринців та повернув санкції.

Справа стосується фінансових махінацій та порушення правил приросту капіталу клубу.

Ювентус знову опустився у турнірній таблиці - команда посідає 7-у позицію з 59 очками, до зони Ліги чемпіонів.

Раніше Ювентус вилетів з Ліги Європи.

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