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Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А

Це трапилося за підсумками слухання Федерального апеляційного суду
Сьогодні 21:38 375 0
Суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А
Фото: Getty Images
#Чемпіонат Італії, Серія А, #Ювентус

Джерело - сайт Джанлуко Ді Марціо.

З Ювентуса зняли 10 очок у турнірній таблиці італійської Серії А.

Про це повідомляє сайт Джанлуко Ді Марціо.

Це трапилося за підсумками слухання Федерального апеляційного суду, який не задовольнив позов туринців та повернув санкції.

Справа стосується фінансових махінацій та порушення правил приросту капіталу клубу.

Ювентус знову опустився у турнірній таблиці - команда посідає 7-у позицію з 59 очками, до зони Ліги чемпіонів.

Раніше Ювентус вилетів з Ліги Європи.

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