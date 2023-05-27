Ррахмані підписав довгостроковий контракт з Наполі

Нова угода діє до 30 червня 2027 року

Джерело - Чемпіон.

Захисник Наполі Амір Ррахмані підписав довгостроковий контракт з клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода діє до 30 червня 2027 року.

Вона також передбачає опцію продовження контракту ще на рік.

🤝 Prolungato il contratto di Amir Rrahmani fino a Giugno 2027 con opzione di prolungamento da parte del Club fino al 30 giugno 2028!



👉 https://t.co/Ni1r124R0H



💙 #ForzaNapoliSempre pic.twitter.com/QAv8eRGs4J — Official SSC Napoli (@sscnapoli) May 26, 2023

Нагадаємо, Енріке зацікавлений у роботі в Наполі.

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