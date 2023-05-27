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Ррахмані підписав довгостроковий контракт з Наполі

Нова угода діє до 30 червня 2027 року
Сьогодні 09:00 198 0
Ррахмані підписав довгостроковий контракт з Наполі
#Наполі, #Амір Ррахмані

Джерело - Чемпіон.

Захисник Наполі Амір Ррахмані підписав довгостроковий контракт з клубом.

Про це повідомляє офіційний сайт клубу.

Нова угода діє до 30 червня 2027 року.

Вона також передбачає опцію продовження контракту ще на рік.

Нагадаємо, Енріке зацікавлений у роботі в Наполі.

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