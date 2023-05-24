Енріке подобається Італія ще з моменту його роботи у Ромі

Джерело - La Gazzetta dello Sport.

Іспанський тренер Луїс Енріке зацікавлений у роботі в Наполі разі відходу Лучано Спаллетті.

Про це повідомляє Gazzetta dello Sport.

Енріке подобається Італія ще з моменту його роботи у Ромі, він часто відвідує країну під час відпусток.

Луїс впевнений, що перший етап його роботи в Серії А завершився надто швидко.

При цьому президент Наполі Ауреліо Де Лаурентіс ще не контактував з тренером, він поки розглядає декілька інших кандидатур.

Повідомлялося, що Наполі визначився з можливими кандидатами на заміну Спаллетті.

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