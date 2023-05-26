Маліновський пояснив свою посередню гру у Марселі

Півзахисник Марселя Руслан Маліновський не зміг увійти в ритм команди після переходу з Аталанти.

Про це розповів сам український футболіст в інтерв'ю France 24.

"Потрібно було інтегрувати нові тактичні елементи, я мало грав протягом останніх шести місяців в Аталанті. Мені не вистачало трохи ритму, зв'язків з партнерами. Це великий клуб, тому одразу заграти нелегко. Я можу досягти більшого, це очевидно. Але я провів тут лише чотири місяці. У наступному сезоні, з повною підготовкою і більшою впевненістю, я думаю, що гратиму краще.

Вболівальники чекали більше голів та результативних передач? Думаю, що в Марселі я краще виступаю в захисній фазі, ніж у атакувальній. Я витрачаю багато енергії, щоб зберігати компактність, стежити за своїм гравцем, захищатись. Тоді в атаці виходить трохи гірше. Я повинен знайти баланс. Фанати хочуть голів, гольових передач. Але є тренер, який просить тебе про щось інше. Гра починається зі захисту, який треба налагодити. Але так, я думаю, що можу зробити більше в атаці. Набагато більше", – сказав Маліновський.