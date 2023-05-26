Ювентус визначився із заміною Аллегрі

Массіміліано Аллегрі може покинути клуб

Ювентус допускає, що Массіміліано Аллегрі може покинути команду вже цього літа, тому роздумує над потенційною заміною.

Про це повідомляє видання Goal.

Туринці розглядають кандидатури Ігора Тудора, Сержіу Консейсау та Тіаго Мотти.

Зазначимо, що наразі Ювентус знаходиться на сьомій сходинці турнірної таблиці після 36 зіграних матчів. В активі туринців 59 балів.

Раніше суд зняв з Ювентуса 10 очок у турнірній таблиці Серії А.

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